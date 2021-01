Steeds grotere druk op scholen door noodopvang: 'Het is een zorgwekkende situatie'

De druk op basisscholen om kinderen op te vangen wordt steeds groter. "De druk is groter dan in de eerste lockdown", vertelt directeur Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) Jan Veenker. "Veel meer ouders gaan nu het gesprek aan met de school om noodopvang voor hun kind te regelen."

In sommige gevallen gaan de scholen ook in gesprek met ouders die niet in een cruciale beroepsgroep werken. "Soms twijfel je: is dit nou echt een cruciaal beroep? Maar als je ziet dat een ouder klem zit, dan wil je zo'n gezin helpen."

Al het personeel inzetten

Scholen zetten nu al hun personeel in. "We willen onze leerkrachten beschikbaar houden voor onderwijs op afstand en niet voor de noodopvang. Dat maakt het lastig", reageert Jan Veenker. "We redden het nu. Is het ideaal? Nee. Is het fijn? Nee. Maar volgens mij is het in de hele samenleving niet fijn. We moeten hier even doorheen."