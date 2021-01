Pas op als je de weg opgaat: mist en code geel vanwege gladheid

Let op als je vrijdagavond de weg op gaat. Het KNMI waarschuwt ook in onze provincie voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Bovendien kan het volgens Infoplaza ook nog eens mistig worden.

Oppassen "Vanavond koelt het al heel snel af. Vooral op lokale klinkerwegen, viaducten of bruggen is het vroeg in de avond al oppassen geblazen", waarschuwt metroloog Wilfred Janssen van Infoplaza. Het kwik kan dalen tot vier graden onder nul.

De mist kan plotseling opdoemen en weggebruikers moeten daarop voorbereid zijn. "Vooral in de buitengebieden kan het vroeg in de avond al mistig worden", vervolgt Janssen. "Met name in het zuidoosten van Brabant verwacht ik dat het zicht snel minder wordt."