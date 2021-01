Gedoe om grootte van tent voor bloemenwinkel: 'Deze is te groot, maar een kleinere werkt niet'

Bloemist Theo van Someren in zijn noodtent (foto: Binderij van Bloemweegen) vergroot

Bloemist Theo van Someren uit Steenbergen is boos. Hij moet van de gemeente de noodtent voor zijn winkel eigenlijk voor zaterdag weghalen omdat deze te groot is. Een kleinere tent mag wel, maar is geen optie voor Binderij Bloemweegen omdat de anderhalvemeter-regel dan in het geding komt.

De huidige tent van drie bij vier en een halve meter staat nu recht voor de winkel. De gemeente zegt dat ze klachten heeft gekregen omdat de tent de stoep te veel blokkeert. De oplossing is volgens wethouder Baartmans een kleinere tent, maar daar wil Theo niet aan.

'Nodig om doorstroming te garanderen'

"Een tent van twee bij drie mag, maar die is op dit moment niet verkrijgbaar. Een exemplaar van tweeënhalf bij tweeënhalf mag ook, maar daarin kan ik geen anderhalve meter afstand waarborgen met twee medewerkers." Die medewerkers zijn volgens de bloemist nodig om de doorstroming te garanderen. "Voor kerst had ik al handhaving op mijn dak omdat de rij te lang en druk werd. Dat begrijp ik. We moeten corona er met z'n allen onder krijgen."

De wethouder vindt dat de tent niet tot een onveilige situatie mag leiden waarbij voetgangers de weg op moeten. Volgens haar zijn er kleinere tenten beschikbaar waarbij voldoende ruimte op de stoep overblijft en waar de coronaregels nageleefd kunnen worden. "Als er dan een rij ontstaat op de stoep, dan is dat niet anders."

Theo vindt dat hij in zijn recht staat. "Van de overheid mag ik aan de deur verkopen. De afgelopen weken heb ik dat ook gedaan en is er niet over geklaagd." Hij begrijpt niet dat de gemeente er nu dan toch een probleem van maakt.

Vergeten

Volgens de gemeente had de bloemist vooraf contact moeten opnemen met de afdeling vergunningen. Dat is hij vergeten, erkent hij. "Al had ik voor de lockdown al gebeld omdat ik een tent wilde plaatsen omdat het te druk in mijn zaak werd."

En daar is het fout gegaan. "Als dit wel was gebeurd, hadden we in overleg kunnen kijken wat verantwoorde afmetingen voor de overkapping zijn", legt de wethouder uit. "Nu moeten we achteraf laten weten wat de voorwaarden zijn."

Geen andere keuze

Wat de bloemist betreft was zijn winkel niet eens open nu. "Hoe essentieel zijn bloemen nou? Ik heb nog niemand ze zien opeten. Er is alleen anders besloten door de landelijke overheid." Zonder recht op noodsteun heeft hij geen andere keuze dan open te zijn.

Van Someren is strijdbaar. "Ik zal alles uit de kast trekken om open te blijven, iedereen aan het werk te houden en niet mijn hand op te hoeven houden. Mijn klanten spreken schande van de situatie."

Nog geen boete

Hoewel de huidige tent er zaterdag niet meer mag staan, is de gemeente niet van plan een boete uit te delen. "Maandag zoeken we contact met de bloemist en gaan we kijken hoe we het alsnog kunnen oplossen", legt wethouder Baartmans uit. Ze vindt de situatie vervelend en wil ondernemers juist nu steunen.

De verkeerssituatie bij de bloemist in Steenbergen (foto: Binderij Bloemweegen) vergroot

