Vrouw aangevallen met steekwapen bij brute straatroof in Eindhoven

Een 47 jarige-vrouw is donderdagavond aangevallen met een steekwapen op de Karel Doormanstraat in Eindhoven. Dat meldt de politie vrijdag. Een man probeerde haar rugzak te stelen. Doordat het slachtoffer een bril droeg, heeft ze geen ernstig oogletsel.

De man had het voorzien op haar rugzak. De vrouw verdedigde zich volgens de politie 'kranig', want ze gaf haar rugzak niet af. Door het gillen van de vrouw en door de komst van een omstander vluchtte de belager op de fiets in de richting van de Kindsbergenstraat.

Enorm geschrokken

De vrouw is enorm geschrokken en aangedaan door wat haar is overkomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en is daar behandeld aan haar verwondingen. Na verder onderzoek bleek dus dat het slachtoffer met een steekwapen is aangevallen.