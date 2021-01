Huis beschoten in Etten-Leur, bewoners schrokken van 'meerdere tikken'

Een huis aan de Vioolstraat in Etten-Leur is vrijdagavond beschoten (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Een huis aan de Vioolstraat in Etten-Leur is vrijdagavond beschoten. Niemand raakte gewond. Een raam van het huis is beschadigd.

De bewoners van het huis waarschuwden rond halfnegen de politie nadat ze plotseling meerdere tikken tegen een raam van hun huis hoorden. Vervolgens bleken er kleine inslagen in te zitten.

Geen aanhouding

Voor zover bekend is niemand opgepakt. De politie roept getuigen op zich te melden. Het onderzoek is nog in volle gang.

