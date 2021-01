Kijkers gaan Rob Kemps van Snollebollekes missen na verlies in De Slimste Mens: 'Sorry gozer'

Rob Kemps heeft na vijf afleveringen het televisieprogramma De Slimste Mens moeten verlaten. Hij verloor in de finale op het nippertje van Caroline Brouwer. De zanger van Snollebollekes wist veel kijkers te vermaken de afgelopen dagen. Op sociale media vinden veel mensen het jammer dat hij verloren heeft.

Brouwer en Kemps gingen in de finaleronde van vrijdag redelijk gelijk op. De radiomaakster van NPO Radio 2 mocht alleen als eerste haar kennis delen over de Amerikaanse actiefilm The Expendables. Daar wist ze niets over, maar met lukraak gokken, wist ze de Brabanste zanger toch weg te spelen.