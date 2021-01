Talloze ongelukken door gladheid op ring Den Bosch: 'Wat er reed, gleed bijna allemaal van de weg'

Wachten op privacy instellingen... Een strooiwagen op de A2 bij Den Bosch (foto: Bart Meesters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Rijkswaterstaat bestrijdt gladheid op snelwegen

Rob, Wim en Marvin van bergingsbedrijf Logicx BV keken zaterdagochtend hun ogen uit op de ring rond Den Bosch. "We zijn con-ti-nu aan het rijden geweest."

"Op de ring van Den Bosch was het zaterdagochtend één grote ijsbaan", vertelt Marvin. "Tussen zes en tien uur zaterdagochtend telden we al tien ongelukken. In die paar uurtjes! Normaal is het rond dat tijdstip heel erg rustig, er zijn dagen dat je dan niet één ongeluk hebt op de ring."

'Je kon gewoon glijden over de weg, dat was echt bizar'

Volgens de berger werden de automobilisten verrast door de gladheid. "Je zag het ijs op de weg ook bijna niet, tot de zon begon te schijnen. Toen zag je het wel glinsteren op het wegdek. Volgens mij is er ook best laat gestrooid. Maar als er maar heel minimaal verkeer op de weg is, werkt dat niet goed omdat het zout erin gereden moet worden. Dus wat er reed, gleed bijna allemaal van de weg. Het was de hele tijd feest. Op de hoofdrijbaan - ik heb net op rijstrook één gestaan om een auto te bergen - kon je letterlijk schaatsen. Je kon gewoon glijden over de weg, het was echt bizar."

Marvin verbaast zich over hoe mensen rijden onder deze omstandigheden. "Ze bleven flink gas geven. Net stonden we bij een ongeluk waarbij rijstroken boven de weg waren afgekruist. Maar door de zon kon je die matrixborden met de rode kruizen zo slecht zien dat het verkeer bijna allemaal over die rijbanen bleef rijden. Er was echt geen houden aan. En er werd met zo'n snelheid gereden dat ik dacht: er gaan dadelijk nog een paar ongelukken gebeuren..."

-5 met zware mist

Volgens Marvin was er zaterdagochtend vooral sprake van eenzijdige ongelukken. "Vooral auto's die slipten. Die belandden bijna allemaal tegen de vangrail. Een auto schoof tegen de zijkant van een vrachtwagen. Die belandde vervolgens in de berm bij Sint-Michielsgestel."

Hij verveelde zich dus bepaald niet. "En dan moet het nog zondag worden... Ze geven voor aankomende nacht namelijk nog wat erger weer aan, -5 met zware mist in deze regio. Dan kun je er donder op zeggen dat het zondagochtend ook weer raak is. En dan heb ik ook weer dienst..."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.