Winkelpersoneel weigert mondkapje te dragen, ingeschakelde agenten worden mishandeld

Agenten zijn vrijdagmiddag mishandeld door personeel van de delicatessenwinkel Delicious Store aan de Kleine Berg in Eindhoven. De medewerkers van de zaak droegen, ondanks de geldende mondkapjesplicht, allemaal geen mondkapje. Toen ze hierop werden aangesproken, liep de situatie uit de hand.

Stevige wurggreep Een 59-jarige medewerker probeerde de aanhouding te voorkomen, hij nam een van de politiemensen in een stevige wurggreep. De politieman liep daardoor stevige spierkneuzingen in zijn nek op. Dezelfde verdachte schopte een andere politiemedewerker met kracht tegen haar been.

Poging doodslag De aangehouden verdachten werden naar het politiebureau gebracht voor onderzoek. De medewerkster en de eigenaar van de winkel werden later op de avond, nadat ze waren verhoord, weer vrijgelaten. Tegen de 59-jarige medewerker is door twee politiemensen aangifte gedaan van poging doodslag en mishandeling. Hij zit nog vast.

Burgemeester John Jorritsma is zeer verontwaardigd over hoe het personeel van deze winkel zich gedroeg toen er door de boa's en de agenten werd gewezen op de mondkapjesplicht. “Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden.”