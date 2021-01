Honingraat toffee - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 9 januari hoorde je André Huijsmans, koksopleider bij Curio in Bergen op Zoom. Hij koos voor een recept met honing van imkerijwinkel Landjuweel in Steenbergen.

Wat heb je nodig:

Tweehonderd gram suiker

Tachtig gram honing

Scheutje water

Negen gram baking soda

Olie om in te vetten

Hoe maak je deze toffees:

Vet de bakplaat in met olie en bekleed deze met vetvrij papier

Weeg de baking soda af, zet deze even apart

Weeg de suiker af en doe deze direct in de steelpan

Voeg een beetje water toe zodat de suiker net een beetje verzadigd is

Zet de pan op een matig vuur en laat het suikerwater rustig aan de kook komen

Roer niet, maar 'wals' de pan af en toe rond, zodat honing en suiker goed kunnen mengen

Wanneer de massa amberkleurig is, voeg je in 1 keer de baking soda toe

Let op, de suikermassa gaat nu bruisen

Roer goed door met de garde en giet direct de bruisende massa op het vetvrij papier van de bakplaat

Beweeg de plaat zachtjes heen en weer om de massa te verdelen

Laat 2 a 3 uur uitharden

Eenmaal uitgehard kun je de toffee breken of snijden. Gebruik hem als garnering, als snoep, met chocolade, op yoghurt, taart of ijs.

De toffee is een week te bewaren in een afgesloten verpakking.

Smakelijk!

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.