Buurt over mishandeling agenten in winkel: 'Ineens negen auto's voor de deur, ik schrok ervan'

“Ik zag ineens negen auto’s voor de deur en een busje om mensen in te laden, ik schrok ervan.” Commotie vrijdagmiddag in Eindhoven. In de Delicious Store aan de Kleine Berg in Eindhoven werden twee agenten mishandeld, nadat die de medewerkers van de zaak aanspraken op het feit dat ze - ondanks de geldende mondkapjesplicht - geen mondkapje droegen.

De agenten werden ingeschakeld omdat het winkelpersoneel weigerde te luisteren naar de boa's die hen in eerste instantie aanspraken op de mondkapjesplicht. Maar ook van de agenten trokken de eigenaar en de medewerkers van de delicatessenzaak zich niets aan.

Hevig verzet

Toen de agenten de eigenaar wilden aanhouden, verzette die zich hevig. "Hij moest met geweld onder controle worden gebracht", laat een politiewoordvoerder weten.

Een 59-jarige medewerker probeerde de aanhouding van zijn baas te voorkomen, hij nam een van de politiemensen in een stevige wurggreep. De politieman liep daardoor stevige spierkneuzingen in zijn nek op. Dezelfde verdachte schopte een andere politiemedewerker met kracht tegen haar been. Ook een medewerkster van de winkel deed vervelend. Zij werkte niet mee aan haar identiteitscontrole.

'Het gaat hier al een paar dagen verkeerd'

Uiteindelijk wisten de agenten en de handhavers gezamenlijk de mannen en de vrouw onder controle te krijgen en aan te houden. De aangehouden verdachten werden naar het politiebureau gebracht voor onderzoek. De medewerkster en de eigenaar van de winkel werden later op de avond, nadat ze waren verhoord, weer vrijgelaten. Tegen de 59-jarige medewerker is door twee politiemensen aangifte gedaan van poging doodslag en mishandeling. Hij zit nog vast.

Een vierde winkelmedewerker werd alleen bekeurd voor het niet naleven van de mondkapjesplicht. Hij hield zich afzijdig tijdens alle commotie.

'Open voor iedereen'

Volgens een van de mensen in de buurt 'gaat het al een paar dagen verkeerd' in de delicatessenzaak. "Bij hen mogen mensen gewoon naar binnen zonder mondkapje." Hoofdschuddend: "Mensen moeten niet hun eigen coronabeleid voeren."

Dat de Delicious Store zich afzet tegen de mondkapjesplicht wordt op Facebook niet onder stoelen of banken gestoken. "Onze winkel is open voor iedereen", werd half december al op de pagina van de zaak gepost. "Ook voor klanten die geen mondkapje (ver)dragen."

'Een grens is overschreden'

Burgemeester John Jorritsma is zeer verontwaardigd over hoe de eigenaar en de medewerkers van de Delicious Store zich vrijdag gedroegen toen ze werden gewezen op de mondkapjesplicht. “Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden.”

