Ook na de onrustige jaarwisseling stoppen de autobranden in Veen niet

Na de onrustige jaarwisseling ging er zaterdagavond weer een sloopauto in vlammen op in Veen, op het beruchte kruispunt van de Van der Loostraat met de Witboomstraat. Dit keer was het raak rond halfelf.

"Ook dit keer stonden er weer veel mensen rond de brandende auto", laat een ooggetuige weten. "Maar de brandweer - die eind december nog werd bekogeld met vuurwerk - heeft rustig het vuur kunnen blussen."

Weinig vuurwerk

Ook werd er dit keer volgens de ooggetuige weinig vuurwerk afgestoken. Dit was bij de eerste autobranden eind vorig jaar en rond de jaarwisseling wel anders.

Burgemeester Egbert Lichtenberg besteedde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak kort geleden uitgebreid aandacht aan de onrustige jaarwisseling in Veen, waar sinds eind november diverse sloopauto's in brand werden gestoken. Hierbij werd ook vaak zwaar vuurwerk afgestoken en kwamen mensen massaal samen, zonder zich iets aan te trekken van de coronavoorschriften en vol.doende afstand te houden van elkaar.

Op zoek naar een andere wijze van vieren

De burgemeester beloofde in zijn toespraak zich in te zetten ‘voor ieders veiligheid, van inwoners én hulpverleners’. En als het nodig is, wil hij ingrijpen. "Daar horen stevige maatregelen bij. De echte oplossing ligt echter in de gemeenschap van de dorpen zelf. "

Lichtenberg riep op om samen met de inwoners op zoek te gaan ‘naar een wijze van vieren met minder overlast, minder gevaar voor de volksgezondheid, en met minder beroep op onze eigen hulpverleners, die ook graag bij hun gezin thuis willen zijn’.

