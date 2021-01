Acht mensen opgepakt in onderzoek naar drugs in Tilburg

Archieffoto: Rob van den Broek vergroot

De politie heeft zaterdagavond acht mensen aangehouden in Tilburg, in verband met een lopend onderzoek naar drugs. Ook werd er op verschillende plaatsen huiszoeking gedaan.

Janneke Bosch Geschreven door

De eerste stop was een huis aan het Korvelplein in Tilburg. Daar werden een man en een vrouw uit Tilburg aangehouden, allebei 25 jaar oud. Ook werden er een 46-jarige man uit Den Haag, twee mannen uit Utrecht van 46 en 61 jaar en nog een 55-jarige man uit Tilburg opgepakt. De politie had informatie gekregen dat er een flinke hoeveelheid drugs in de woning aanwezig zouden zijn, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Vier kilo hennep

Die drugs werden even later wel gevonden. Toen een auto met twee mensen erin werd stilgezet aan de Coba Pulskenslaan. De inzittenden waren kort daarvoor op het Korvelplein geweest. In die auto werd bijna vier kilo hennep gevonden. Die drugs zijn in beslag genomen. Het tweetal in de auto is ook aangehouden.

Ook deed de politie nog onderzoek in twee huizen in Tilburg en een woning in Rijen. Het onderzoek gaat nog verder. De acht verdachten zitten nog vast.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.