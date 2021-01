'Fuck it, wij zijn open vanaf nu', Eindhovens BBQ-restaurant heeft er genoeg van en opent deuren

Het restaurant is open, aan de tafels zitten mensen te eten. Foto: Omroep Brabant. vergroot

Ze hebben er genoeg van. De lockdown duurt te lang en de schade is groot. BBQ-restaurant De Kiet in Eindhoven heeft de deuren weer geopend voor klanten die daar willen eten.

Malini Witlox

Zondagavond zaten er verschillende gasten te eten. "Geen mondkapje, geen probleem. Wij leven in liefde, nooit in angst" staat op een krijtbord dat voor de deur staat. "Leef een beetje".

Gasten lopen in en uit, en bevestigen dat ze er gegeten hebben. De eigenaren willen geen reactie aan Omroep Brabant geven. "We hebben niets te melden."

Dat doen ze wel in een Facebookpost, waarin de twee eigenaars stellen dat ze al maanden 'in de kou worden gelaten door Den Haag'.

"Fuck it", stellen eigenaren Nassim & Quincy (die zich liever DJ Nes & Prince Hundo laten noemen) meerdere keren in een vrijdag geposte video, die ongeveer 600 keer keer gedeeld is. "We zijn vanaf nu open".

In de video beginnen ze met een bedankje aan iedereen die ze steunden sinds ze startten met hun zaak. Van een enkele barbecue groeide het bedrijf uit naar een foodtruck en vervolgens een restaurant.

Vrijheid nemen

"2020 was een jaar vol drama. Met pijn in ons hart zagen we hoe bedrijven dierbaar personeel moesten ontslaan en hoe ze zelfs afstevenen op een faillissement. Je gaat geen vrijheid krijgen, je moet het nemen," verwijzen ze naar politiek Den Haag.

Veel mensen reageren positief op de video, zo worden de eigenaars 'helden' en 'dappere jongens' genoemd en laten veel mensen weten er snel te komen eten.

De restauranteigenaren steunden eerder al een actie van de protestgroep Viruswaanzin. Ze legden in juni 2020 bloemen bij het gemeentehuis als vredig protest tegen de coronamaatregelen.

'Sta op voor je zaak'

"De schade is groot en onnodig. De maat is vol. Verandering begint bij jezelf. We wachten geen dag langer op ‘hoopvol’ nieuws vanuit Den Haag. We hebben inmiddels allang gezien dat zij ons niet gaan helpen. Ben jij ondernemer en voel je je machteloos? Sta op, en kom op voor je personeel en je zaak", zo stellen ze.

De boetes zijn hoog en de burgemeester kan een bedrijf dat de regels overtreedt laten sluiten. Onduidelijk is of de gemeente op de hoogte is van de overtreding. Een woordvoerder kon hier zondagavond geen inhoudelijke reactie op geven.

Update: 20.50 uur. Kort na de berichtgeving door Omroep Brabant werden de etende gasten tijdens hun maaltijd naar buiten gestuurd. Het restaurant was daarna alleen open voor afhaal en rond kwart over negen ging de deur op slot voor de zondag.

De eigenaren willen niet zeggen of ze een andere dag weer open gaan voor bezoek. Op maandag en dinsdag is het restaurant altijd dicht.

