Schaatsliefhebbers opgelet: komend weekend vriest het ook overdag

Vanaf het einde van de week blijft het ook overdag rond het vriespunt en kunnen misschien de schaatsen wel uit het vet. "Het vriest niet hard genoeg voor grote meertjes en plassen", zegt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Maar op opgespoten grasvelden moet het lukken."

Vrijdag en komend weekend liggen de maxima tussen 0 graden in het noordoosten en +3 graden in Zeeland. In de nachten vriest het nagenoeg overal en in het noorden en oosten van het land kan het regionaal matig vriezen.