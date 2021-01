Horecabond is blij met correct ingrijpen bij barbecuerestaurant: 'Waarschuwing is nette oplossing'

Handhavers van de gemeente Eindhoven hebben samen met de politie een laatste waarschuwing gegeven aan BBQ-restaurant De Kiet in Eindhoven. vergroot

De telefoon van Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven stroomde zondagavond over. In zijn groepsapp kreeg hij veel vragen nadat het Eindhovense barbecuerestaurant De Kiet aangaf ondanks alle coronaregels direct weer open te gaan.

Het restaurant overtrad de coronaregels door zondag klanten toe te laten, geen toezicht te houden op de mondkapjesplicht en zich niet houden aan de zorgplicht. Restaurants mogen tijdens de lockdown alleen eten bezorgen of het door de klanten laten afhalen.

Nadat Omroep Brabant een artikel publiceerde over het feit dat het restaurant weer open was, stuurden de eigenaren van de zaak de etende klanten weg. Toen de opgeroepen boa's aankwamen, was de zaak al leeg. Maar de eigenaren zijn wel op de openstelling aangesproken.

"Onze boodschap is: jongens, blijf rustig!"

"In onze groepsapp kreeg ik de vraag of dit mag, of de coronaregels wel duidelijk zijn en of dit een goede zet was van De Kiet", vertelt Ruud.

"Uiteraard geef ik dan zoveel mogelijk antwoord. Onze boodschap is: jongens, blijf rustig! Wij hebben een plan en dat is: winkels open, wij open. Laten we dat plan gewoon volgen. Op dit moment is het niet goed om open te gaan, gezien de enorme drukte bij de ziekenhuizen. Daar hebben we alle begrip voor."

De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven vreest dat door dit soort acties de gunfactor wegvalt voor de sector. "Ik ben daarom wel blij dat er ingegrepen is door de gemeente en dat dit maar een eenmansactie was. Want uiteindelijk moeten we één front vormen en de sympathie van de consument hebben. Want hebben we die niet, dan kun je het helemaal schudden."

"De laatste waarschuwing vind ik een nette oplossing van de gemeente."

De gemeente Eindhoven legde De Kiet geen boete op voor de actie van zondag, maar gaf wel een laatste waarschuwing. Als het restaurant nogmaals de coronaregels overtreedt, wordt de zaak voor onbepaalde tijd gesloten.

"Dat vind ik een nette oplossing van de gemeente", vertelt Ruud Bakker. "Dat er ook begrip is voor de gevoelens van de ondernemer, die al maanden dicht is." Door deze waarschuwing beseffen de eigenaren van De Kiet volgens hem dat ze de lijn van de coronamaatregelen moeten blijven volgen. Maar ze hebben wel hun punt kunnen maken. "En een boete van 4000 tot 10.000 euro boven je hoofd hebben, is nooit fijn."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.