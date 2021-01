'Winkels open en geen mondkapjes', Burgerfront voedt ondernemers met foutieve juridische informatie

De enveloppe zat vol met dit soort materiaal. Foto: Omroep Brabant vergroot

‘Wij zijn open, dat is ons recht’ en ‘verboden toegang voor onbevoegden’. De delicatessenwinkel in Eindhoven, die moest sluiten, had stickers met dit soort teksten op de deur hangen. Ook andere ondernemers in de stad kregen de stickers en andere pamfletten in de brievenbus. “Sommige ondernemers zijn hier gevoelig voor.”

Het is een flinke enveloppe die horecaondernemer Jan van een café in Eindhoven laat zien. Er zitten onder meer folders in over de fake news media, een flyer over de fascistische overheid en een medische verklaring, om geen mondkapje te hoeven dragen.

“Juridisch advies voor ondernemers. Wettelijk is een mondkapje niet verplicht en wettelijk mogen ze je ook geen boete geven. Lees hier waarom,” leest horecabaas Jan voor.

“Ik kreeg dit twee maanden geleden in de brievenbus. Ik heb er helemaal niet om gevraagd. Dat mensen zelf in deze onzin geloven moeten ze zelf weten, maar ik vind niet dat je het bij anderen in de brievenbus moet doen.”

De vrouw die de post bezorgde is volgens hem dezelfde vrouw die bij de delicatessenwinkel werkt en het eerder aan de stok kreeg met een verslaggever van Omroep Brabant. Daarbij beriep ze zich op de wet en op diverse juridische artikelen.

Burgerfront

“Welke regels overtreedt een boa als hij ingaat tegen jouw voorwaarden”, en “mondkapjesplicht is mensen mishandelen”, leest Jan verder.

De folders en stickers komen van Burgerfront, dat ook een webwinkel heeft waar je online onder meer de medische verklaring kunt aanschaffen. “Ik ben bang dat er ondernemers zijn die het al moeilijk hebben en hierin trappen”, zegt hij.

Burgerfront is opgezet door Jeroen Sloendregt, naar eigen zeggen jurist en ondernemer. Op de website biedt hij onder meer een cursus basisrecht, een juridische toolkit en andere materialen.

Juridisch klopt de gegeven informatie echter niet. Zo staat er bijvoorbeeld in dat een winkel of café geen publieke binnenruimte in, maar volgens de noodwet is dat wel zo.

En dat baart café-baas Jan zorgen. “Als je al wat sceptischer bent, ben je er gevoelig voor. Ik zag ook al dat een ander Eindhovens bedrijf dat contact heeft met Burgerfront maandag weer open wil gaan. Maar je komt dik in de problemen met de politie en boa’s. Het is ook gewoon medische fraude als je zo’n verklaring gebruikt.”

Mondkapjes

Zijn zaak is sinds de lockdown dicht. Daarvoor moesten hij en zijn medewerkers al een mondkapje dragen. “Ik vraag me ook wel af of dat zin heeft, maar baat het niet dan schaadt het niet. Het is geen ramp om zo’n ding op te doen.”

Ook Jan weet niet natuurlijk precies wat er vrijdag in de delicatessewinkel gebeurde. Agenten zeggen mishandeld te zijn door de eigenaar en die zegt juist dat de politie hem ‘gemarteld heeft’.

“Wij hebben hier ook weleens boa’s en politie over de vloer gehad, bijvoorbeeld als de muziek te hard stond. Maar je moet het wel heel bont maken als je die agenten zo ver wil krijgen om zo te werk te gaan”, stelt de café-eigenaar.

Omroep Brabant heeft Burgerfront gemaild en gebeld. Burgerfront is echter onbereikbaar.

De café-eigenaar wil anoniem blijven. Jan is niet zijn echte naam.

