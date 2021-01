Eigenaar delicatessenzaak zegt gemarteld te zijn, medewerker reageert furieus op verslaggever

Ronald Stoot, eigenaar van de Delicious Store in Eindhoven, zegt zelf te zijn mishandeld door agenten bij het opstootje vrijdagavond in zijn zaak aan de Kleine Berg. Toen de eigenaar door agenten werd gewezen op de mondkapjesplicht liep het uit de hand.

De partner van de eigenaar nam onder meer een agent in een wurggreep. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven heeft de zaak inmiddels gesloten.

Onzin Stoot beweert dat hij een mondkapje niet kan verdragen. "En dan wil ik de mondkapjesplicht ook niet aan mijn klanten opleggen." De eigenaar had eerder al te kennen gegeven het dragen van een mondkapje onzin te vinden en vrij te willen ademen. "De werking van mondkapjes is omstreden en dat weet iedereen", zegt Stoot.

Inmiddels hangt er een briefje op het raam van de delicatessenzaak waarop staat dat een mondkapje nu wel verplicht is. De zaak is echter voorlopig nog gesloten. "Ik wacht op de gemeente tot ik weer open mag. Of ik dan ga handhaven op de mondkapjesplicht, maar ik ben het er niet mee eens."