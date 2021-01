Gemeente Eindhoven sluit winkel na weigering om mondkapjes te dragen en mishandeling agenten

De delicatessenwinkel Delicious Store aan de Kleine Berg waar zowel personeel als bezoekers weigerden een mondkapje te dragen en waar agenten vrijdag werden mishandeld, moet voor onbepaalde tijd de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Jorritsma bepaald. "Wie niet horen wil, moet maar voelen."

De burgemeester is bepaald niet te spreken over wat er vrijdag gebeurde. "Je blijft met je fikken van onze dienders af. Of het nu een boa of een politieagent is."