Veel mensen boos op winkel waar geen mondkapjes werden gedragen: 'Koop hier nooit meer iets'

Een dag nadat delicatessenzaak Delicious Store in Eindhoven op last van de burgemeester de deuren moest sluiten, zijn de reacties op sociale media niet mals. Er wordt massaal gereageerd op het verhaal en ook de Facebookpagina van de winkel wordt veel gevonden door mensen die hun ongenoegen willen uiten. De gemeente krijgt veel bijval. “Dit zijn de mensen die het allemaal kapot maken, doe gewoon wat nodig is en draag een mondkapje.”

“Had je maar normaal moeten doen. Eigen schuld dikke bult en handen af van onze handhavers”, vindt Tonnie. Laurie is het daarmee eens: “Wat een clowns zeg. Voorgoed sluiten lijkt me beter voor de volksgezondheid.”

In de Delicious Store hoefden medewerkers en klanten geen mondkapje te dragen. Toen er ondanks herhaalde waarschuwingen van boa’s, vrijdag agenten langskwamen om de medewerkers daar op aan te spreken, liep de zaak uit de hand. Agenten werden mishandeld, er werd onder meer een agent in een wurggreep genomen. Een medewerker van de winkel werd aangehouden voor poging tot doodslag. Toen de winkel zaterdag opnieuw gewoon openging, greep burgemeester Jorritsma in. Zaterdag besloot hij de winkel voor onbepaalde tijd te sluiten. Hij noemde het opengaan van de winkel “een dikke vinger naar de overheid en de maatschappij.”

Op de Facebookpagina van de winkel, stond al sinds december dat bezoekers echt geen mondmasker hoeven te dragen. Sinds de sluiting dit weekend, regent het ook onder dat bericht reacties. “Raad iedereen aan hier nooit meer te kopen”, schrijft Gert. En Mariseva zegt: “Had gewoon ’t goede voorbeeld gegeven door een mondkapje te dragen. Al is het maar voor de mensen in de zorg!”

Toch is er hier en daar wat bijval voor de actie van de winkel. Vooral door mensen die niets in maatregelen zien. “Die man verdient een medaille”, vindt Marja. En Toon zegt: “Terwijl de massa onbewust één kant op staart wordt de enkeling die nadenkt voor gek verklaard.”

