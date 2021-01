Medewerker van winkel in Eindhoven waar agenten mishandeld werden nog steeds vast

Pamfletten op de gevel van de Delicious Store in Eindhoven (foto: Omroep Brabant). vergroot

De 59-jarige medewerker van de Delicious Store aan de Kleine Berg in Eindhoven, die vrijdag werd aangehouden nadat in die zaak agenten werden mishandeld, wordt maandag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Agenten waren de winkel vrijdag binnengekomen omdat het personeel daar weigerde mondkapjes te dragen. Ook handhaafden de medewerkers de coronaregels niet in de delicatessenzaak.

Toen de agenten de medewerkers erop wezen dat een mondkapje gedragen moet worden, liep de situatie volledig uit de hand. Toen de agenten de eigenaar wilden aanhouden, verzette hij zich hevig. "Hij moest met geweld onder controle worden gebracht", liet een politiewoordvoerder weten.

Poging doodslag

Een 59-jarige medewerker probeerde de aanhouding van zijn baas te voorkomen en nam een van de politiemensen in een stevige wurggreep. De politieman liep daardoor stevige spierkneuzingen in zijn nek op. Dezelfde medewerker schopte een agente hard tegen haar been. Ook een medewerkster van de winkel deed vervelend. Zij werkte niet mee aan haar identiteitscontrole.

Uiteindelijk wisten de agenten en de handhavers gezamenlijk de mannen en de vrouw onder controle te krijgen en aan te houden. De aangehouden verdachten werden naar het politiebureau gebracht voor onderzoek. De medewerkster en de eigenaar van de winkel werden vrijdagavond - nadat ze waren verhoord - vrijgelaten. De 59-jarige medewerker werd vastgezet. Tegen hem is door twee politiemensen aangifte gedaan van poging doodslag en mishandeling.

Een vierde winkelmedewerker werd alleen bekeurd voor het niet naleven van de mondkapjesplicht. Hij hield zich afzijdig tijdens alle commotie.

'Je blijft met je fikken van onze dienders af'

Zaterdagmiddag besloot burgemeester John Jorritsma naar aanleiding van de ongeregeldheden van vrijdag de Delicious Store voor onbepaalde tijd te sluiten. "Wie niet horen wil, moet maar voelen", benadrukte hij. "Je blijft met je fikken van onze dienders af. Of het nu een boa of een politieagent is."

Volgens Jorritsma waren de medewerkers van deze winkel al verschillende keren gewaarschuwd omdat ze de coronaregels niet naleven. "We hebben hier niet uit de heup geschoten. En dan kun je wel blijven blaffen, maar dan moet je ook een keer bijten."

'Heel bewust alle voorschriften getart'

Volgens de burgemeester mag de delicatessenzaak pas weer open als de eigenaar kan aantonen dat hij zich houdt aan de geldende coronavoorschriften. Hij beseft dat het lastige tijden zijn voor ondernemers en zegt ook te begrijpen dat mensen proberen op de een of andere manier een inkomen te genereren. "Maar in dit geval zijn heel bewust alle voorschriften getart en zijn mensen op sociale media uitgenodigd om vooral zonder mondmasker naar de winkel te komen. Dan ga je echt een grens over. Dit grenst aan het onbetamelijke."

