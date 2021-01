Vrouw vastgebonden en geslagen bij overval: 'Ik was net bevallen van mijn tweede kind'

Slachtoffer doet bij Bureau Brabant haar verhaal van de gewelddadige overval (foto: Bureau Brabant). vergroot

Een 30-jarige vrouw werd vorig jaar kort na middernacht overvallen in haar huis aan het Roland Holsthof in Tilburg. Ze werd daarbij geslagen en vastgebonden. "Ik was kort daarvoor bevallen van een tweede kind", vertelt het slachtoffer in het opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant televisie. Het programma geeft een signalement van de dader.

Op de avond op zaterdag 16 mei zwaaide de vrouw een aantal vriendinnen uit die bij haar op bezoek waren geweest. "Het was een gezellige avond." Kort nadat de vriendinnen waren vertrokken werd er op de deur geklopt. Voor de deur stond een man die meteen geld eiste.

"Ik verstijfde van angst. Ik heb geld gegeven, maar het was niet genoeg." De overvaller sloeg vervolgens de vrouw hard in het gezicht. Daarna trok hij haar aan haar armen de trap op naar de slaapkamer waar nog meer geld zou liggen.

Het slachtoffer vertelt haar verhaal in Bureau Brabant:

De dader pakte het geld en duwde vrouw op bed. Daar heeft hij haar met ducttape vastgebonden en is ervandoor gegaan. De vrouw wist zichzelf te bevrijden en heeft meteen haar man gewaarschuwd.

Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan de gewelddadige overval. Het signalement van de gewelddadige overvaller:

