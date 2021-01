Diny en Gerrit zijn 63 jaar getrouwd, maar konden elkaar vijf maanden niet zien

Gerrit en Diny Janssen na 5 maanden weer samen (foto: Jan Peels). vergroot

In een hoekje van de koffiekamer van Jozefoord in Nuland moet zorgmanager Rita van der Heijden een traantje wegpinken als ze Diny en Gerrit voor het eerst in vijf maanden elkaar weer ziet knuffelen. "Het is een ontroerend moment."

Niet corona, maar twee valpartijen in hun appartement in Oss zorgden ervoor dat het echtpaar elkaar al die tijd niet konden zien. Begin september viel de 89-jarige Gerrit Janssen. Door Parkinson staat hij niet zo stevig op zijn benen en bij de val breekt Gerrit zijn heup.

"Ik voelde me echt ontheemd en eenzaam."

Na een lange revalidatie zou hij begin november eigenlijk naar huis gaan, maar een paar dagen voor zijn terugkeer valt ook zijn 90-jarige vrouw Diny. Zij breekt ook haar heup. Gerrit kan daarom niet naar huis "Ik voelde me echt ontheemd en eenzaam", vertelt hij geëmotioneerd.

"We zijn 63 jaar getrouwd en nog nooit een dag uit elkaar geweest, het was heel moeilijk om al die tijd te wachten", vult Diny aan. Het paar is heel blij dat ze nu in verpleeghuis Josefoord samen kunnen gaan wonen. "We kwamen hier vroeger bij mijn zus , zuster Gerardus Marjella, op bezoek", vertelt Diny. "Het was altijd onze droom om hier samen oud te worden", vult Gerrit aan.

"Iedereen wil meewerken en dat geeft een warm gevoel."

"We vinden het heel belangrijk dat Diny en Gerrit hier samen kunnen wonen", vertelt zorgmanager Rita van de Heijden. "We hebben bewoners hier in huis gevraagd om wat kamers op te schuiven zodat de twee bij elkaar kunnen wonen. Iedereen wil meewerken en dat geeft een warm gevoel."

"Omdat er veel zorg nodig is voor onze bewoners, lukt dat gewoonlijk niet. Het zorg systeem is vooral gericht op het individu, niet op echtparen", zegt directeur Sacha Ausems. "We zijn heel blij dat het voor Diny en Gerrit gelukt is."

