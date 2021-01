Bizarre dumping: hele kip, lekkerbek en zak friet geloosd in natuurgebied

De afvaldumping in het natuurgebied (foto: Erik de Jonge). vergroot

Boswachter Erik de Jonge heeft tot zijn spijt veel soorten afval gezien in natuurgebied Brabantse Wal. Maar toen hij maandagmiddag een berg rotzooi tegenkwam, moest hij wel even achter zijn oren krabben. ''Lunchtijd is haast voorbij maar iemand nog een gegrild kippetje of een makreeltje? Lekkerbek met salade kan ook. Anders nog iets?''

De boswachter kwam door de jaren heen de gekste dingen tegen in de natuur. Een complete postzegelverzameling, bankstellen, een zonnebank, een paspoort en zelfs echo’s van een baby. Ook maandagmiddag was het weer een raadsel voor De Jonge hoe het afval in zijn natuurgebied terecht was gekomen. Op een hoopje vond hij meerdere kant-en-klaarmaaltijden, een hele kip en een zak friet. Alles zat nog in de verpakking.

De gedumpte boodschappen die de boswachter aantrof (Foto: Erik de Jonge) vergroot

