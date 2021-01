Gewapende overval op supermarkt Lidl in Helmond, dader op de vlucht

De Lidl-supermarkt aan de Geysendorfferstraat in Helmond is maandagavond overvallen. Een gewapende man bedreigde een medewerker met iets wat op een vuurwapen leek.

De overval gebeurde maandagavond rond acht uur. De man is te voet gevlucht. Volgens de politie maakte hij een klein geldbedrag buit.

Via Burgernet is het signalement van de man verspreid. 'Geen actie ondernemen', zo is het nadrukkelijke advies.