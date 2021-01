Huis onbewoonbaar door brand in Den Bosch

De grootste schade was binnen (foto: Bart Meesters). vergroot

Een huis in de Rodenbachstraat in Den Bosch is dinsdagochtend flink beschadigd door een brand. Op het moment van de brand was er één bewoner thuis. Die man liep enkele brandwonden op en is zelf naar buiten gevlucht.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het ging dinsdagochtend mis rond negen uur. De brand ontstond op de benedenverdieping en richtte daar veel schade aan. Ook de eerste verdieping kwam in de rook te staan en raakte daardoor flink beschadigd. Volgens de brandweer is het huis onbewoonbaar.

Aan de buitenkant van het huis is nauwelijks iets te zien: slechts een paar zwarte plekken.

Brandwonden

De bewoner liep een paar brandwonden op. Hij is daar in de ambulance voor behandeld en hoefde daarna niet meer mee naar het ziekenhuis.

