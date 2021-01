Zelf op eenzame mensen afstappen om ze te helpen werkt, maar het geld is op

Er dreigt een einde te komen aan de speciale aanpak van eenzaamheid door 'Alles Voor Mekaar' in Heusden. Ondanks het enthousiasme van minister Hugo de Jonge en de internationale aandacht voor het voorbeeldproject. "Als de politiek er niet achter gaat staan is het afgelopen", zegt oprichter Alexander van Weert. De organisatie vraagt 145.000 euro maar de gemeente wil maar enkele honderden euro's geven.

"We zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week bezig om op allerlei manieren in contact te komen met mensen die eenzaam zijn", vertelt medeoprichter Jeanne-Marie Cantineau aan de keukentafel in Vlijmen. "In de supermarkt, op straat of via anderen bereiken we eenzame mensen. Andere zorgaanbieders lukt dat minder goed", vult Alexander aan.