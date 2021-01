PSV-trainer Schmidt kijkt uit naar volgende topper: ‘Ajax en AZ lijken wel een beetje op elkaar’

Het is misschien nog een beetje bijkomen van de eerste enerverende topper tussen PSV en Ajax van afgelopen zondag, maar de volgende topper staat al weer voor de deur. PSV neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen AZ. Trainer Roger Schmidt verwacht opnieuw een topduel.

Toch is het een domper voor PSV. Götze heeft in de korte tijd dat hij in Eindhoven is, aangetoond dat hij een erg belangrijke kracht is voor dit jonge team. En dat erkent Schmidt ook. “Hij heeft de kwaliteiten om onder de druk uit te spelen en teamgenoten in goede positie te brengen. Maar ook zonder hem hebben we goed gespeeld op bezoek bij Ajax en hebben we daar een punt kunnen halen. Maar natuurlijk missen we hem.”