AK47 machinegeweer bestellen via WhatsApp was 'een fluitje van een cent'

Een van de vuurwapens die in beslag werd genomen (foto: politie) vergroot

De politie is een bende wapenhandelaren op het spoor gekomen. Ze hadden 31 geweren en pistolen. Twee van de in totaal 17 verdachten komen uit Tilburg en Oss. Het kopen van een AK47, een Kalasjnikov machinegeweer, was volgens de politie 'een fluitje van een cent'.

De zaak kwam precies een jaar geleden aan het rollen met de arrestatie van een paar mannen in Amsterdam en Lelystad. Ze hadden drugs en een wapen. Toen agenten hun telefoons onderzochten vonden ze chatberichten over wapen- en munitiehandel.

'Pavarotti'

Er begon een groot onderzoek en de recherche kwam een man (35) uit Amersfoort op het spoor met de bijnaam Luciano Pavarotti. Specialisten van de politie deden zich eind mei voor als koper en gingen chatten met hem.

Ze maakten vervolgens een afspraak en undercoveragenten kochten munitie en een machinegeweer. En ze pakten hem op. "Het was schokkend om te zien dat we met een simpel berichtje in een chat zo een machinegeweer konden regelen", zegt onderzoeksleider Van Dekken van de politie.

Alarmpistolen

De mobieltjes van deze verdachte gaven ook hun geheimen prijs: er stonden vijf namen in van nieuwe verdachten. Onder hen een man uit Oss. De politie ontdekte dat hij samen met de man uit Amersfoort alarmpistolen importeerde. Volgens de politie gebeurde dat 'op grote schaal'. De Ossenaar bouwde de neppistolen om tot échte pistolen. Daarmee kon je dus ook echte kogels afvuren.

Toen de politie binnenviel in zijn huis werden allerlei wapens, munitie en ombouwmateriaal gevonden.

Whatsapp

De man uit Amersfoort verkocht de omgebouwde wapens. Rechercheurs konden twee klanten traceren in Lelystad die de wapens aanschaften en in de eigen omgeving weer doorverkochten. De handel verliep via WhatsApp.

Het onderzoek en huiszoekingen daarna leverden cash geld op, meer vuurwapens en nog meer verdachten. In het onderzoek zijn tot nu toe zeventien mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land.

Diverse pistolen die de politie onderschepte (foto: politie) vergroot

