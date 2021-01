Overlast door mountainbikers wordt harder aangepakt: 'Wandelaars worden zelfs bedreigd'

Wachten op privacy instellingen... In het bos zijn deze week bordjes opgehangen die mountainbikers moeten weren. (Foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Overlast door mountainbikers wordt harder aangepakt

Boswachters gaan strenger optreden tegen mountainbikers die de regels aan hun laars lappen. Dat zegt boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap in Bergen op Zoom. De boswachter werd het afgelopen weekend overspoeld met klachten over het gedrag van mountainbikers. Een bejaarde man die er tijdens een wandeling een opmerking over maakte, werd zelfs door een groepje mountainbikers bedreigd.

Robert te Veele Geschreven door

“Dit gaat absoluut te ver. We zien dat er steeds meer dat er conflicten ontstaan tussen wandelaars en fietsers in de natuur. Ik begrijp dat mensen na een weekje thuiswerken iets sportiefs willen doen. Maar nu het zo druk is in de natuur is het wel belangrijk om dit te doen met respect voor elkaar en de natuur. Want je bent uiteindelijk te gast in het leefgebied van heel veel dieren.”

"We moeten ons gewoon aan de regels houden."

Overigens houdt het overgrote deel van de mountainbikers zich volgens Erik de Jonge wel keurig aan de regels en is het een klein groepje rotte appels dat het voor anderen verpest. Fietsen op plekken waar het niet mag, is volgens de boswachter de grootste ergernis.

Mountainbiker Leo Noordijk uit Bergen op Zoom onderkent het probleem: “Ik vind dan ook dat we ons gewoon aan de regels moeten houden. Anders lopen we kans dat we de bossen straks helemaal niet meer in mogen.”

vergroot

In alle bosgebieden waar alleen gewandeld mag worden, plaatsen Erik de Jonge en zijn collega deze week extra verbodsbordjes voor mountainbikers. “Dit doen we om de mensen er nog eens extra op te wijzen dat ze hier niet mogen fietsen. Bovendien kunnen we zo beter handhaven.” Mensen die het verbod negeren, riskeren volgens De Jonge een boete van negentig euro.

"We pakken dit hard aan."

Dat geldt volgens de boswachter ook voor mountainbikers die tegen de schemer met hun auto aankomen en vervolgens met lampjes op hun helm in het donker door de bossen gaan rijden.

“Het is misschien een kick om dit na een saaie dag Teams en Zoomen te doen maar het is hartstikke gevaarlijk omdat je de boomwortels niet goed ziet. Bovendien is het natuurlijk ook erg verstorend voor de natuur. Dat zien we niet graag gebeuren en daarom pakken we dit hard aan.”

vergroot

Erik de Jonge krijgt ook reacties van mensen die het bos steeds vaker mijden vanwege de overlast. “Dat gaat te ver. In samenwerking met alle boa’s in ons gebied hebben mountainbikers daarom onze extra aandacht. Het moet aan de andere kant ook niet zo zijn dat wandelaars midden op een toegewezen parcours gaan lopen. Want ook dat komt voor.”

Volgens mountainbiker Leo Noordijk is het een kwestie van geven en nemen: “Ik ben echt niet braver dan de rest hoor. Ik pak ook weleens een paadje tussendoor. Maar niet wanneer het druk is. Houd gewoon rekening met elkaar dan kunnen we met z’n allen genieten van het bos.”

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.