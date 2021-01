‘Ik voel me net een campinggast’, studenten hebben al maanden geen warm water

Lars bij zijn douche waaruit alleen koud water komt. vergroot

28 studenten in een flat aan de Vijfhagen in Breda zijn het spuugzat. Al maanden zitten ze zonder warm water. “De douche is soms maar dertien graden”, weet de 25-jarige student Lars Hobma. Ook doet bij veel studio’s de verwarming het niet goed.

“Ik voel me machteloos en teleurgesteld. We worden niet serieus genomen. De problemen worden steeds vooruit geschoven”, merkt Lars, die maandelijks 450 euro huur aftikt. “De douche blijft ondertussen gewoon koud.”

"Met afwassen zet ik eerst de waterkoker aan."

“Douchen doe ik bij mijn ouders in Etten-Leur. Met afwassen zet ik eerst de waterkoker aan. Ik voel me net zo’n campinggast”, vertelt de 24-jarige Shaydey Zonneveld. “We zijn ten einde raad! Ze blijven ons maar van het kastje naar de muur sturen.” Ook maakt ze zich zorgen over mogelijke legionellavorming in de leidingen.

De douche is lauw en de verwarming koud:

De problemen spelen volgens de studenten zeker al sinds oktober. In de zomer was het logischerwijs nog vol te houden, maar in de winter werden de klachten pijnlijk duidelijk. “En dan ook nog tijdens een lockdown, waarin je veel thuis zit”, vervolgt Shaydey, die maar een dik vest heeft aangetrokken. “Sommige bewoners hebben zelfs al jaren problemen.”

De studenten stelden vorige week een ultimatum. De bewoners van 28 studentenstudio’s eisten in een brief uiterlijk maandag een oplossing van verhuurder Alwel en warmte-leverancier Eteck. Deze brief is in handen van Omroep Brabant. Shaydey: “We kregen alleen een standaardreactie. De problemen zijn nog niet opgelost. Ook komen ze beloftes niet na.”

"Je wil ook geen incassobureau voor de deur."

Ondanks alles betalen de bewoners nog altijd hun huur. "Ik heb wel overwogen om dat niet meer te doen, maar je wil ook geen incassobureau voor de deur. Je zou zoiets dan met z'n allen moeten doen. Toch is er al wel een enkeling die niet meer doet", vertelt Lars.

Verhuurder Alwel geeft in een reactie de problemen toe: “Wij balen ook van de situatie en hopen net als de studenten dat het snel is opgelost. We weten helaas nog niet goed wat nou de oorzaak precies is.” De verhuurder zegt dat twee bedrijven het probleem onderzoeken. Bovendien komt er compensatie voor de bewoners. “Hoe hoog die zal zijn ligt aan hoe lang het probleem duurt en dat moeten we nog bespreken.”

Warmte-leverancier Eteck zegt dat ze ‘niet voortvarend genoeg’ hebben gehandeld na de noodkreet van de studenten. “Dit is niet waar we voor staan”, benadrukt directeur Rard Rijcken. “We leggen morgen al een bezoek af bij de flat om naar de problemen te kijken.” Het bedrijf zegt wel dat het voor de boze studentenbrief slechts sporadisch klachten heeft ontvangen.

De studentenflat aan de Vijfhagen in Breda.

