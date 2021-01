Basisscholen nog zeker twee weken dicht: 'De tijd dringt, de achterstand wordt te groot'

Meester Rowan geeft via Zoom les vergroot

De basisscholen blijven nog zeker twee weken dicht. Als het meezit kunnen de kinderen op 25 januari weer naar school. Voor meester Rowan van basisschool De Beemd in Schijndel is dat slecht nieuws. Hij geeft les in groep acht en ziet langzaam een achterstand ontstaan. "De tijd begint te dringen. De achterstand wordt straks te groot, zeker voor groep acht."

Hij heeft begrip voor de sluiting maar als leraar van groep 8 wil hij zo snel mogelijk weer kinderen in de klas zien. "Dit is echt een teleurstelling. Ik snap dat er keuzes gemaakt moeten worden voor onze gezondheid. Daar sta ik achter, maar de leerlingen mogen niet het slachtoffer worden van corona."

"Een extra toetsmoment is echt nodig om de kinderen waarbij ik twijfel een kans te geven."

Dinsdagochtend zit Rowan van Zutphen achter zijn laptop te zoomen met zijn leerlingen. "Stijn, zet jij je camera ook even aan, dan kan ik zien of je meedoet." Rowan houdt elke dag bij of alle leerlingen aanwezig zijn en tot nu toe is dat ook het geval. "Fijn dat jullie zo goed meedoen", zegt meester Rowan halverwege de les Nederlands.

De leraar gaf dinsdag digitaal les vanuit zijn klaslokaal. Op andere dagen zit hij thuis op zijn slaapkamer de hele dag te zoomen met de leerlingen.

Zo geeft Rowan digitaal les:

Wachten op privacy instellingen...

Het nieuws over de verlengde sluiting van de basisscholen kwam maandag al naar buiten. Daarom heeft Rowan met alle collega’s maandagavond al online vergaderd. "We moeten goed kijken wat we moeten doen zodat de leerlingen zo goed mogelijk op schema blijven."

"Iedereen weet dat groep 8 een belangrijk jaar is", zegt meester Rowan. "Vooral vanwege het eindadvies. Ik kan nu een advies geven op basis van de scores afgelopen jaren. Maar een extra toetsmoment is echt nodig om de kinderen waarbij ik twijfel een kans te geven." En dat wordt volgens Rowan steeds lastiger nu de scholen dicht blijven.

"Ik heb geen idee of het nu veilig is en snap dat we daarom dicht moeten blijven."

Het openen van de scholen kan nog niet vanwege de Britse variant van het coronavirus. De kans bestaat dat kinderen die variant makkelijk overdragen. Meester Rowan snap daarom de keuze: "Dat rapport van het Outbreak Management Team over de nieuwe variant is belangrijk. Ik heb geen idee of het nu veilig is en snap dat we daarom dicht moeten blijven." Maar zodra het kan wil hij direct weer lesgeven in een vol klaslokaal.

Rowan moet na tien minuten echt verder. "De hele klas staat nu te wachten op Zoom. Ik doe elke dag een klassikaal moment zodat ze elkaar ook zien en spreken." Met een spelletje zorgt Rowan voor wat vermaak tijdens het thuisonderwijs, want het moet ook leuk blijven.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.