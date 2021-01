Ouders van doodgestoken Megan (15) in emotionele verklaring: ’Een deel van mij is doodgegaan'

De foto van Megan is met toestemming van de nabestaanden bij Omroep Brabant geplaatst (Foto: ouders van Megan, Sandra en Leo) vergroot

''Mijn leven is totaal verwoest. Nooit kunnen Megan ik meer samen eten, samen lachen, samen sporten, samen op vakantie gaan." De vader en moeder van de 15-jarige Megan uit Breda kregen dinsdag in de rechtbank de mogelijkheid om de verdachte toe te spreken en hun emotie te uiten. Hun dochter werd op 19 augustus 2019 met 35 messteken om het leven gebracht.

"Ik moet tijdens de zittingen leugens aanhoren over mijn dochter. Dat voelt als een trap na", zei vader Leo dinsdag.

In de zomer van 2019 werd de 15-jarige Megan uit Breda doodgestoken. Al snel werd een 17-jarige jongen opgepakt als verdachte. Dinsdag vond de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak plaats achter gesloten deuren. Dit omdat de verdachte minderjarig is. Desondanks willen de ouders van het meisje graag de woorden die zij als slachtoffers en nabestaanden mochten uitspreken publiekelijk delen.

"Iedere dag zijn er tranen. Het laat mij nooit meer los."

"Megan was zo allesomvattend in mijn leven. De liefde die ik voor haar heb, is onvoorwaardelijk en onze band was liefdevol, bijzonder, mooi en sterk", zegt de alleenstaande man die anderhalf jaar geleden zijn enige kind verloor. "Iedere dag zijn er tranen. Het laat mij nooit meer los." [...] "Er is op 19 augustus ook een gedeelte van mij doodgegaan."

Ook de moeder van de tiener gebruikte haar spreekrecht in de rechtbank. "Wat een vreselijke ellende, en dit is allemaal veroorzaakt door één man. Iedere dag nog word ik op een pijnlijke manier geconfronteerd met het verlies van Megan. Het steekt om moeders met tienerdochters door de stad te zien lopen. Om vrolijke berichtjes te lezen van vriendinnen die nu wel 16 of 17 worden. Hoe kan ik ooit nog gelukkig worden zonder Megan?", vroeg ze zich hardop af in een langer betoog.

De herinnering aan het lichaam van haar overleden dochter doet nog altijd pijn: "Pas op vrijdag mochten we haar lichaam zien, zielloos en koud. Een beeld dat voor altijd op mijn netvlies gegrift staat. Ik heb toen de kracht gevonden om haar te wassen en aan te kleden. Ik heb alle steekwonden gezien, ook heb ik gezien hoe ze zich verweerd heeft. Daarbij was haar lichaam ook nog eens gehavend door de sectie."

"Megan kan zichzelf niet meer verdedigen."

De ouders gebruikten het spreekrecht niet alleen om hun verdriet kenbaar te maken, maar ook om de beweringen van de verdediging te hekelen. De verdachte en zijn advocaat beweren dat de jongen heeft gehandeld uit zelfverdediging.

"Megan wordt beschuldigd van dingen waarvan ik voor 100 procent zeker weet dat ze die niet gedaan heeft. Ze kan zich alleen niet meer zelf verdedigen. Ook dat vind ik erg moeilijk om door te maken. Mijn dochter was 15 en is met 35 messteken om het leven gebracht. Voor mij is het onbegrijpelijk dat de verdediging zich op zelfverdediging beroept terwijl de verdachte zelf geen verwondingen heeft", zei vader Leo.

"De verklaring dat zijn daad uit verweer was heeft mij diep geraakt."

Ook de moeder zei niks te geloven van de standpunten van de verdediging. "De verklaring dat zijn daad uit verweer was heeft mij diep geraakt. Megan zou jou nooit met een mes aanvallen", zo richtte de moeder haar woorden richting de verdachte. "Bovendien heb ik Megans lichaam gezien. Er kan in deze rechtszaal van alles beweerd worden maar ik heb met eigen ogen kunnen aanschouwen wat er is gebeurd."

De vader sloot zijn betoog af met de wens dat de 17-jarige verdachte de allerhoogste straf zal krijgen. ''Met deze houding van de verdachte en zijn ouders gaat het nooit meer goed komen. Zolang ze de waarheid niet onder ogen durven komen, blijft ze dit voor altijd achtervolgen."

"Je echte straf is om iedere dag te beseffen dat je Megan om het leven hebt gebracht."

De moeder gaat niet in op een eventuele straf die de verdachte verdient, in plaats daarvan zegt ze het volgende: ''De rechter gaat jou binnenkort een straf opleggen. Dat is echter niet je echte straf. Je echte straf is om iedere dag te beseffen dat je Megan om het leven hebt gebracht, het meisje waar jij zielsveel van hield, en het tragische is, zij heeft ook van jou gehouden.”

