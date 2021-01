Iedereen wil 'Opa K'NEX' helpen na diefstal van zijn enorme reuzenrad

Wachten op privacy instellingen... Anton van der List is verdrietig om dieven zijn K'NEX reuzenrad hebben gepikt. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 2 meter hoog K'NEX reuzenrad spoorloos verdwenen

De laffe diefstal van het bijna 2 meter hoge reuzenrad van 'opa K'NEX' Anton van der List uit Breda roept veel reacties op. Per mail en via social media bieden talloze mensen zich bij Omroep Brabant zich aan om K'NEX-constructiespeelgoed op te sturen om het leed van de verdrietige opa te verzachten.

Anton van der List had het rad zelf gebouwd van duizenden stukjes K'NEX-constructiespeelgoed. Maar in de nacht van zaterdag op zondag werd zijn creatie gestolen uit de trappenhal van zijn galerijflat in Breda.

"Kan hier geen inzamelingsactie voor gehouden worden?"

Het grote verdriet van 'opa K'NEX' leidde tot veel reacties. Zoals van Jorg: "We hebben hier na het opruimen van de zolder twee dozen K'NEX staan die we graag aan 'opa K'NEX' willen geven om een nieuwe start te kunnen maken. " Of van Myrna: "Ik heb nog K'NEX liggen, die ik graag aan 'Opa K'NEX' wil schenken, als opstekertje. Kunnen jullie mij met hem in contact brengen?

Ook de familie Dekkers draagt een steentje bij: "Kan hier geen inzamelingsactie voor gehouden worden, zodat deze meneer weer een nieuwe kan maken? Wij hebben een doos voor kleiner exemplaar reuzenrad liggen en geven het graag af.

Anton en het reuzenrad in betere tijden (foto: Omroep Brabant).

Alexander Brummer wachtte niet af en startte gelijk zijn eigen doneeractie voor 'Opa K'NEX' uit Breda. En hij krijgt veel steun met zijn actie voor de verdrietige Bredase opa. Zoals van Michaela: "Heb hier een bak K'NEX liggen. Mag deze man zo hebben, maar mooier zou zijn als zijn reuzenrad gewoon terugkwam." Of van Maik: "Ik heb nog een hele bak K'NEX op zolder staan. Als meneer interesse heeft mag hij 'm zo hebben!"

De familie Broekhuizen trekt zelfs de portemonnee: "Vind het te gek voor woorden. Als u mij een rekeningnummer geeft, dan zal ik 50 euro storten zodat die man nieuwe K'NEX kan kopen. "

"Wij willen graag onze K'NEX aanbieden zodat hij verder kan met zijn hobby."

Tweelingen Teun en Gijs van 10 jaar oud willen ook helpen. "Bij het lezen van het bericht van de K'NEX-opa hebben wij enorm met hem te doen. Nu willen wij graag onze K'NEX aanbieden zodat hij verder kan met zijn hobby. Wij hebben niet heel veel, maar er zit wel een aandrijfgedeelte bij dat bij een klein reuzenrad hoorde. Mogelijk is hij er blij mee."

Ook via Facebook komen er veel steunbetuigingen voor Anton en zijn vrouw Conny binnen. En zelfs de landelijke media willen graag met Anton praten over zijn verdriet, vertelt Conny. Ze werken graag mee, in de hoop het reuzenrad weer terug te krijgen. Maar diep in hun hart weten ze dat die kans heel klein is.

'Opa K'NEX' Anton van der List. (foto: Raoul Cartens)

"Opa K'NEX' is blij met alle aandacht. Maar het reuzenrad is gebouwd met duizenden unieke stukjes van verschillende andere bouwdozen, die daardoor nu ook incompleet zijn. En daardoor wordt het een immense klus om alles weer bij elkaar te brengen voor een zelfde rad dat is gestolen.

Maar mocht het toch lukken, dan heeft Theo nog een handleiding voor de constructie van het enorme rad gevonden.

