Hardrijder met zelfkennis betrapt in snelle BMW

Agenten betrapten dinsdag een 22-jarige hardrijder uit Veldhoven toen hij 33 kilometer per uur te hard reed in zijn BMW. Aan de sticker op de achterbumper van zijn auto valt te concluderen dat hij wel vaker het gaspedaal te diep intrapt: 'Official CJIB Sponsor', staat erop.

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft kennelijk dus al meer aan de hardrijder verdiend.

De Veldhovenaar negeerde ook een doorgetrokken streep. Hij kreeg daarom een flinke boete van de verkeerspolitie.

