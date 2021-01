'Geen carnaval zelfs als horeca na 9 februari open mag', burgemeester Mikkers is kraakhelder

vergroot

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch kan er kort over zijn: "Er is dit jaar geen carnaval zoals we dat normaal kennen. Dus geen volle kroegen of activiteiten. Zelfs al zouden de maatregelen na 9 februari veranderen, dan betekent dat niet dat plotseling alles weer kan."

Nu bekend is dat de lockdown wordt verlengd tot in ieder geval 9 februari, kan er definitief een streep door het feest. Ook al begint carnaval officieel pas het weekend daarop.

"De maatregelen zijn geen lichtknopje, dat je even aan- en uitzet."

Voor Mikkers is er geen twijfel mogelijk. "Zelfs al zouden de maatregelen na 9 februari veranderen, dan betekent dat niet dat plotseling alles weer kan. Het is geen lichtknopje dat je even aan- en uitzet. Alles zal straks weer geleidelijk open gaan."

Zelfs áls de horeca tegen verwachting in gedeeltelijk open zou gaan, zit carnaval vieren er niet in. "We moeten dat risico niet opzoeken met z’n allen. Daarom zijn we nu heel helder: Dit jaar vieren we geen carnaval, laten we uitkijken naar 2022."

Daarbij gaan de gedachten ook nog even terug naar vorig jaar. Kort voor de eerste coronabesmettingen in Nederland werden vastgesteld, werd toen nog volop carnaval gevierd. "Dat is niet de oorzaak geweest van de eerste golf, maar het zal wel hebben bijgedragen aan de verspreiding van het virus. Dat is het laatste wat we nu willen."

"De kiel kan aan en de sjaal kan om."

Voor veel carnavalsvierders zal het gevoelsmatig nog een eeuwigheid duren voor de editie van 2022 van start gaat. Voor die groep heeft Mikkers nog wat woorden van troost. "De kiel kan aan en de sjaal kan om. Laten we kijken wat thuis en online nog wel kan en probeer op die manier zoveel mogelijk van het feest te genieten."

