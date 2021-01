Kabouters van Bob verhuizen mogelijk naar Oss: 'Als ze maar goed terechtkomen'

De tuinkabouters van Bob Beunk uit Rijen gaan mogelijk verhuizen. Iemand uit Oss heeft laten weten dat hij een mooie plek in zijn tuin heeft voor de kabouters en Bob ziet dat wel zitten. "Als ik ze weg moet gooien, is het ook zonde", zegt hij.

Bob kreeg onlangs van de gemeente te horen dat zijn kabouterparadijs definitief weg moet. Hij had de twintig beeldjes ruim twee jaar in een gemeenteperkje naast zijn tuin staan, maar na een klacht moet hij ze weghalen.

Hij sprak met de burgemeester over zijn kabouterparadijsje en mocht de kabouters tot na de feestdagen laten staan. Dinsdag kreeg Bob echter te horen dat het nu echt einde verhaal is.

De Ossenaar zegt dat hij al een paar tuinkabouters in zijn tuin heeft staan en dat hij die graag wil aanvullen met een paar soortgenootjes. "Wie weet krijgen ze bij ons alsnog een mooi thuis. Onze zoon vindt het hartstikke leuk. Dan kan hij met zijn vriendjes met ze spelen en ernaar kijken.”

Het zal met pijn in het hart zijn, zegt Bob, maar als er een mooi plekje voor ze is, dan staat hij er zeker voor open zijn kabouters los te laten. “Als ze maar goed terechtkomen, toch? Als ik ze weg moet gooien, dan is dat ook zonde. En uiteindelijk zou dat misschien wel gebeuren.”