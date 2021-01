Kaboutertuin van Bob mag definitief niet blijven staan: 'Helaas en zonde'

De kaboutertuin van Bob Beunk uit Rijen moet nu definitief weg. De kabouters staan naast zijn tuin op een stukje grond van de gemeente. Nadat vorige maand de kabouters toch nog even mochten blijven heeft de burgemeester dinsdag besloten dat de beelden, de molen en de olifant moeten worden opgeruimd.

Dinsdag had Bob een gesprek met burgemeester Derk Alssema over de toekomst van zijn tuintje. Maar dat gesprek was snel voorbij: "Het moet weg."

"De kabouters mochten toen tijdelijk blijven, maar dat was alleen om het hele mediacircus rustig te houden." Volgens Bob vroeg de burgemeester hem om het besluit niet wereldkundig te maken. "Hij heeft geen zin in alle media-aandacht opnieuw. Maar ik hou mijn mond niet."

Dit weekend haalt Bob de twintig beelden weg uit het tuintje van de gemeente. "Ik zet ze een paar meter verderop in mijn tuin. Dat is tijdelijk, als statement, want de sfeer krijgen we niet meer terug. Dat stukje grond met die boom was juist ideaal."