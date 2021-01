Huis gesloten waar cocaïne werd versneden en verpakt

De Kooikersweg in Den Bosch (foto: Google Streetview). vergroot

De politie heeft dinsdagmiddag een inval gedaan in een huis aan de Kooikersweg in de Bossche wijk De Kruiskamp. De 27-jarige huis is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het versnijden en verpakken van vermoedelijk cocaïne. De gemeente heeft het huis per direct gesloten.

Agenten gingen poolshoogte nemen na een melding van een verdachte situatie. In de woning vonden ze een aantal drukpersen en een aanzienlijke hoeveelheid versnijdingsmiddel. Dat wijst er volgens de politie sterk op op dat de woning in gebruik was als verpakkingslocatie voor cocaïne.

De 27-jarige Bosschenaar zit vast en wordt woensdag verhoord. Alle gevonden spullen en producten zijn in beslag genomen voor nader onderzoek of om te worden vernietigd.

