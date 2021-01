Restaurant voor bezorgmaaltijden in oude kerk, uniek plan in Roosendaal

Artist impression van het restaurant in het kerkgebouw. De St. Jan in Roosendaal wordt een multifunctioneel gebouw. (Foto: ZuidWest TV) Volgende Vorige vergroot 1/2 Artist impression van het restaurant in het kerkgebouw.

Zin in een broodje shoarma of een friet met saté? Als het aan de gemeente Roosendaal ligt, kun je over een tijdje maaltijden laten bezorgen in de monumentale Sint-Janskerk en ze daar opeten. De gemeente wil de voormalige kerk verbouwen tot multifunctioneel centrum en dit zogenoemde 'delivery restaurant' moet een van de functies worden.

De St. Jan in Roosendaal is in 2003 ontwijd. Tot voor kort werd het lege kerkgebouw gebruikt voor feesten en evenementen. Het bisdom vond echter dat sommige dancefeesten niet binnen de christelijke waarden van de kerk pasten. Sinds 2019 staat het kerkgebouw er verlaten bij. Daarom is nu een nieuwe invulling voor het gebouw bedacht.

"De St. Jan moet worden teruggegeven aan de Roosendaalse samenleving."

"De tijd is er rijp voor. De St. Jan moet worden teruggegeven aan de Roosendaalse samenleving", stelt wethouder Toine Theunis." De gemeente Roosendaal trekt zo'n drie miljoen euro uit om de voormalige kerk aan de Markt te verbouwen. Woensdag maakte het Theunis de ambitieuze plannen bekend aan de gemeenteraad.

Met het bezorgrestaurant worden de lokale horecaondernemers gesteund. Het kerkgebouw krijgt geen keuken. Het is de bedoeling dat gasten straks plaatsnemen in het restaurant en via internet een maaltijd bestellen bij deelnemende restaurants in de stad. Naar eigen zeggen een uniek concept in Nederland.

De horecazaken maken vervolgens het gerecht klaar en brengen dat naar het restaurant. Het etablissement in de kerk wordt uitgebaat door cliënten van S&L zorg, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

"Veel Roosendalers zagen met lede ogen aan hoe de kerk uit de samenleving verdween."

Naast het restaurantconcept wordt ook gedacht aan het creëren van glazen units voor onder meer kantoorplekken, winkeltjes, een stadsbrouwerij en ateliers.

Volgens de gemeente kan de verbouwing worden uitgevoerd zonder dat het rijksmonument beschadigd wordt. Het gaat om aanpassingen die altijd ongedaan gemaakt kunnen worden om het kerkgebouw weer in originele staat te brengen.

"De deuren waren bijna altijd gesloten en de feesten zorgden voor overlast en onbegrip."

Wethouder Toine Theunis is blij dat er nu eindelijk weer iets met het iconische kerkgebouw gaat gebeuren. "Veel Roosendalers, onder wie ikzelf, zagen met lede ogen aan hoe de kerk uit de samenleving verdween. De deuren waren bijna altijd gesloten en de feesten zorgden voor overlast en onbegrip", zegt Theunis tegen streekomroep ZuidWest TV.

Uitgangspunt voor het nieuwe plan is dan ook dat er een verbinding blijft tussen de activiteiten en de oorsprong van de kerk. Incidentele activiteiten zoals lezingen, concerten, debatten zijn straks gewoon mogelijk. Net als een condoleancebijeenkomst, lintjesregen of een diploma-uitreiking in de voormalige kerk.

