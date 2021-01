Barbecuerestaurant De Kiet negeert waarschuwing en gaat zondag weer helemaal open

Barbecuerestaurant De Kiet in Eindhoven gaat het zondag toch weer proberen: het restaurant openen voor gasten. Als ze dat daadwerkelijk gaan doen zal de burgemeester de zaak sluiten. Afgelopen zondag zat de zaak vol met etende gasten, iets wat verboden is vanwege de lockdown. Na een bericht van Omroep Brabant moest iedereen plots naar buiten. De gemeente waarschuwde de eigenaren Nassim en Quincy.

In een videoboodschap op Facebook laten ze weten dat ze niet willen vechten tegen de gemeente Eindhoven. Maar tegelijkertijd leggen ze wel de waarschuwing van de burgemeester naast zich neer. "Onze stem moet gehoord worden en die gaat gehoord worden. En daarom sluiten we ons aan bij alle ondernemers die op 17 januari open gaan", vertellen de twee in de video. "De zeventiende gaan we open, dat is een belofte."

In de video blikken de twee mannen ook terug op afgelopen zondag. "We hebben veel reacties, veel liefde en veel steun gekregen", vertellen ze tegen hun volgers op sociale media. "We krijgen veel reacties dat we strijders zijn, maar we zijn geen strijders. Ik voel me een bezorgde burger, een bezorgde ondernemer."