'Wat er ook gebeuren zal, wij vieren altijd carnaval', deze coronaproof festiviteiten gaan wél door

Nu de lockdown verlengd is, valt een fysiek carnaval definitief in het water. Veel carnavalsverenigingen en stichtingen geven echter niet op. Wat er bij ons ook gebeuren zal, wij vieren altijd carnaval, zongen de Twee Pinten ooit al. Carnaval gaat door, maar wel vooral online.

De carnavalsweek start dit jaar op 12 februari en de lockdown loopt tot en met 9 februari. In theorie is er een piepkleine kans dat er toch cafés open mogen in het carnavalsweekend, maar er is een streep gezet door bijna alle activiteiten op locatie. Wie toch wil feesten heeft dus een computer en internetverbinding nodig.