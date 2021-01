Kickbokskampioen Robin van Roosmalen en zijn zus Melissa slachtoffers bij ernstig ongeluk op A2

De 29-jarige vrouw die woensdag om het leven kwam bij een noodlottig verkeersongeval op de A2 bij Nieuwegein is Melissa van Roosmalen uit Den Bosch. Haar 31-jarige broer, kickbokskampioen Robin van Roosmalen, raakte gewond.

Op een inmiddels verwijderde story op Instagram is te zien hoe de twee met autopech langs de kant van de weg staan. Niet veel later werden ze aangereden door een vrachtwagen. Broer en zus werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar Melissa later overleed aan haar verwondingen.

Kampioen

Robin van Roosmalen is een grote naam in de vechtsportwereld. Hij was in het verleden bij de vechtsportbond Glory kickbokskampioen bij de vedergewichten en lichtgewichten. Vader William van Roosmalen is oud-wereldkampioen. Op sociale media zijn tal van steunbetuigingen te lezen.