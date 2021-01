Coronanieuws: 386 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er liggen donderdag 386 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

Een nationaal testweekend waarin elke Nederlander kan worden getest op corona is een serieuze optie, zeggen deskundigen.

Er werden woensdag landelijk gezien 6148 nieuwe coronagevallen gemeld, waarvan 827 in Brabant.

11.20 - CoronaMelder wordt minder gebruikt door jongvolwassenen

Uit onderzoek van de Tilburg University blijkt dat jongvolwassenen de CoronaMelderApp minder vaak gebruiken dan anderen. Het percentage gebruikers bij jongvolwassenen tot 24 jaar ligt volgens de onderzoekers significant lager dan in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar. Deze laatste groep gebruikt de CoronaMelder het vaakst.

Opvallend is daarnaast dat hoger opgeleiden vaker de CoronaMelder gebruiken dan lager opgeleiden.

11.15 - 386 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen in Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 386 coronapatiënten in de verschillende ziekenhuizen, één meer dan dinsdag. Zes mensen zijn afgelopen etmaal overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ.

10.50 - Pfizer onderzoekt of vaccin ook goed blijft buiten superdiepvries

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech hoeft mogelijk toch niet in extreme kou bewaard te worden. De fabrikant onderzoekt of het in de koelkast langer goed blijft. Daardoor zou bijvoorbeeld ook de huisarts er misschien mee kunnen gaan inenten.

"We voeren stabiliteitsstudies uit om de opslagcondities bij minder koude omstandigheden beter te begrijpen en uit te breiden", laat de fabrikant aan het Belgische Radio 2 Antwerpen weten. Pfizer verwacht de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk in maart.

10.07 - 'Beslis per geval of verplichten van negatieve test nodig is'

De overheid moet per situatie beoordelen of het nodig is om mensen pas ergens toe te laten als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. "Testbewijzen kunnen in sommige situaties - zoals een lockdown - vrijheden vergroten, en in andere situaties vrijheden beperken. Dat hangt onder meer af van de maatregelen die op dat moment gelden", concludeert de Gezondheidsraad.

Het Ministerie van Volksgezondheid had de raad om advies gevraagd. Het kabinet bekijkt of testbewijzen kunnen helpen om de coronamaatregelen te versoepelen.

10.00 - Huisarts woest over brief Viruswaarheid: 'Na vijf regels in de prullenbak gegooid'

Bij veel huisartsen is een brief op de mat gevallen van de actiegroep Viruswaarheid. De groep uit in de brief kritiek op de coronavaccins en schrijft dat de artsen hun patiënten moeten attenderen op mogelijke bijwerkingen van het vaccin. De brief is helemaal verkeerd gevallen bij huisarts Lenneke Fleerakkers uit Rijen. “Ik ben tot een regel of vijf gekomen. Toen is hij meteen de prullenbak ingegaan.”

Lees hier haar verhaal.

9.33 - Acht op de tien gemeenten krijgen begroting niet rond

Acht op de tien gemeenten krijgen dit jaar de gemeentebegroting niet rond. Dat concludeert accountants- en adviesbureau BDO in zijn jaarlijkse rapport over de gemeentefinanciën. Volgens het onderzoek lopen de tekorten op en verschraalt de uitvoering van het openbaar bestuur. In totaal komen de gemeenten naar verwachting 1,3 miljard euro tekort. BDO noemt de situatie onhoudbaar.

De financiële gezondheid van alle 355 gemeenten werd beoordeeld op basis van de jaarrekeningen over 2019. Daarnaast zijn de begrotingen voor 2021 geanalyseerd. Daaruit komt naar voren dat steeds meer gemeenten in het rood staan en dat financiële buffers slinken.

Door de coronapandemie moesten gemeenten onder meer noodsteun aan zelfstandigen verstrekken terwijl ook de zorg op peil moest blijven. Alles bij elkaar zou er 1 miljard tot 1,5 miljard euro extra steun naar de gemeenten moeten vloeien, meent BDO.

08.35 - Uitbraken bij 25 Drentse verzorghuizen en woonzorgcentra

Bij 25 Drentse verzorghuizen en woonzorgcentra zijn uitbraken van het coronavirus. De nood is inmiddels zo hoog dat vanaf donderdag Defensie helpt bij woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen, maakte veiligheidsregio Drenthe bekend.

"De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt. We zien in veel verpleeg- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als personeel nog steeds snel oplopen", zegt Hans Kox van de GGD in de provincie.

08.33 - 'Concert- en festivalgangers hebben veel over voor evenement'

Jonge Nederlandse concert- en festivalgangers missen het bezoeken van evenementen. Deze groep heeft er veel voor over om toch naar optredens te kunnen gaan. Zo is het merendeel van de festivalfans van tussen de 16 en 35 jaar onder meer bereid een sneltest te doen of een vaccinatiebewijs te tonen om dat mogelijk te maken.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met NPO 3FM. Zo'n 2.000 concert- en festivalgangers werden ervoor ondervraagd.

08.24 - Concurrentiewaakhond onderzoekt gevolgen crisis in winkelstraat

Concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt zich zorgen over de lege winkelstraten als gevolg van de coronacrisis. Daarom begint de toezichthouder een verkennend onderzoek naar de gevolgen van de crisis voor fysieke winkels.

De verwachting is dat de stijging van het online winkelen tijdens de coronacrisis voor een deel blijvend is. Dat betekent dat er straks meer winkels in straten en winkelcentra leeg blijven en winkelgebieden hun aantrekkelijkheid kunnen verliezen. Volgens gezondheidseconoom Xander Koolman van de VU zijn met een collectieve testcampagne zomaar zes tot zeven weken tijd te winnen.

07.58 - 'Nationaal testweekend kan weken lucht geven'

Een nationaal testweekend waarin elke Nederlander kan worden getest op corona is een serieuze optie, in afwachting van de verwachte effecten van de vaccinaties op de iets langere termijn. Dat zeggen meerdere partijen tegen BNR.

Met de serieuze dreiging van een avondklok en alle mitsen en maren rond de vaccinaties kan een massale testcampagne bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus, zeggen onder meer leden van het RedTeam en het OMT, politici en gezondheidseconomen. Met grootschalig testen zou het aantal nieuwe besmettingen sneller terug gedrongen kunnen worden.

07.47 - Coronavirus zorgt voor flinke groei van verkoop scooters

De verkopers van scooters hebben een goed jaar achter de rug en in 2020 een recordaantal van bijna 85.000 exemplaren verkocht. Dat is 45 procent meer dan een jaar eerder, melden brancheorganisaties Bovag en de RAI Vereniging.

Door de beperkingen in het openbaar vervoer door het coronavirus kozen mensen voor de fiets, motor en scooter als alternatief.

07.27 - Cadeaukaarten langer geldig

De branchevereniging van uitgevers van cadeaukaarten, BVCNL, roept bedrijven op om coulance te tonen naar consumenten die kaarten bezitten die alleen fysiek zijn in te wisselen. Dit vraagt BVCNL omdat veel winkels, horeca, bioscopen en andere bedrijven vanwege de overheidsmaatregelen nog langer gesloten blijven tijdens de tweede lockdown.

Kaartuitgevers voorkwamen tijdens de eerste lockdown ook al dat in die periode de geldigheid van cadeaukaarten verliep zonder mogelijkheid tot inwisselen.

07.02 - 'Zoek naar alternatieven schoolsluiting'

Zeker 50 organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om naar alternatieven te zoeken voor de schoolsluiting wegens de coronacrisis, om zo de 'enorme ontwikkelingsrisico's' voor kinderen en jongeren te beperken. "De vraag is niet of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven", staat in een donderdag uitgebrachte verklaring.

De organisaties, waaronder het Trimbos-instituut, Jantje Beton, Kids Rights, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en UNICEF Nederland, maken zich grote zorgen over kinderen en jongeren in Nederland. "Het aantal kwetsbare kinderen groeit doordat hun belangen in het coronabeleid steeds het onderspit delven. De schoolsluiting verergert hun situatie en maakt die zelfs acuut", stellen ze.

06.42 - Te weinig stageplaatsen

Vanwege de coronapandemie was er het afgelopen jaar een tekort van ruim 20.000 stageplekken voor mbo-studenten. Eén op de vijf mbo'ers dreigt daarom studievertraging op te lopen, staat in de Keuzegids MBO 2021, die donderdag verschijnt.

"Het ontstaan van het tekort is vooral te wijten aan de coronamaatregelen: bedrijven die tijdelijk moesten sluiten, geen tijd hadden voor het begeleiden van stagiairs of geen geld konden vrijmaken voor een stagevergoeding." Volgens de Keuzegids zijn de minste stageplekken te vinden in marktsegmenten als de zorg, horeca en luchtvaart.

06.40 - Boekhandels vragen om steun consumenten

Boekhandels vragen donderdag via een advertentie in de grote ochtendkranten om extra steun van consumenten tijdens de coronacrisis. In de advertentie roepen ze mensen op om boeken lokaal te kopen en deze thuis te laten bezorgen.

"De boekhandels zijn door corona tijdelijk gesloten. Maar binnen staat jouw boekverkoper te trappelen om fantastische boeken thuis te bezorgen. Boeken waarmee je jezelf of een ander, jong en oud, een groot plezier doet. Dus koop een boek en zorg dat je favoriete winkel ook na de coronacrisis nog bestaat", stellen de boekhandels.

Met de hashtags #koopnueenboek en #steunjeboekhandel hopen ze consumenten aan te sporen om boeken thuis te laten bezorgen, nu niet-essentiële winkels vanwege de lockdown tot zeker 9 februari gesloten blijven.

06. 34 - Geen nieuwe boeken, want de boekwinkels zijn dicht

Veel boeken die deze maand zouden verschijnen, worden uitgesteld. Uitgeverijen potten hun nieuwe publicaties massaal op nu boekwinkels door de lockdown nog zeker tot 9 februari dicht zijn, schrijft Trouw.

De meest opvallende is uitgeverij Balans. Die zette woensdag alle geplande publicaties 'on hold'. "Wij brengen voorlopig geen nieuwe boeken uit", zegt Claudine Janssen, hoofd publiciteit. "De zeven titels die in januari nog zouden verschijnen, hebben we doorgeschoven tot na 9 februari. Duurt de lockdown langer, dan stellen we ze nog verder uit."

06.23 - Niet meer zingen in de kerk

Het landelijk kerkbestuur van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) heeft een nieuw advies uitgebracht om voorlopig helemaal te stoppen met zingen in kerken. Aanleiding is de persconferentie die premier Mark Rutte dinsdag gaf, waarin hij zijn zorgen uitsprak over de Britse coronamutatie. De aangescherpte regels gelden in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown.

"Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari", stelt de PKN. "Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol".

06.19 - HEMA heeft het moeilijk

De nood is hoog bij grootwinkelbedrijf HEMA. Het schrapt met onmiddellijke ingang alle bestellingen die het tot half april had lopen bij zijn leveranciers, schrijft Trouw donderdag. Voorlopig hoeven die ook geen nieuwe bestellingen te verwachten. Daarnaast wordt de betalingstermijn voor alles wat al geleverd is met dertig dagen verlengd.

Dat meldt HEMA in een brief, in handen van Trouw, die maandag is verstuurd aan zijn belangrijkste leveranciers in Azië. Volgens de HEMA is er geen sprake van acute geldnood. Maar omdat er zoveel mensen thuiswerken, is de capaciteit om facturen te verwerken hard afgenomen. En dat orders worden afbesteld heeft te maken met het feit dat er simpelweg geen plek meer is om voorraad op te slaan, zegt de HEMA.

06.16 - Huurprijzen dalen door coronacrisis

De coronacrisis is steeds duidelijker te zien op de huurmarkt. Door het wegblijven van buitenlandse werknemers zijn de huurprijzen van gemeubileerde en gestoffeerde huizen in de vrije sector voor het tweede kwartaal op rij gedaald, meldt het FD. Vooral in de grote steden gaat het hard. Nieuwe huurders betaalden in de laatste periode van vorig jaar 16,16 euro per vierkante meter per maand. Dat was 3,7 procent minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019.

06.14 - Meer mensen in de bijstand

Het aantal mensen in de bijstand is in de eerste helft van 2020 licht gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er medio vorig jaar bijna 28 bijstandontvangers per duizend inwoners. Daarmee is volgens het statistiekbureau sprake van een trendbreuk.

06.13 - App CoronaMelder doet het weer

De CoronaMelder kan gebruikers weer waarschuwen voor mogelijke coronabesmettingen. De waarschuwingsapp kampte woensdag met een gedeeltelijke storing, waardoor gebruikers met een Android-telefoon niet konden worden gewaarschuwd. Google, eigenaar van Android, laat weten dat het probleem is opgelost.

06.11 - Sneltesten verplicht voor reizigers uit VK en Zuid-Afrika

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika die met het vliegtuig naar Nederland willen reizen, moeten vanaf vrijdag voor vertrek een coronasneltest laten doen op de luchthaven. Alleen als ze negatief testen, kunnen ze naar Nederland reizen. Voor reizigers per boot wordt de verplichting zo snel mogelijk ingevoerd. Dat laat het ministerie van Infrastructuur woensdag weten.

