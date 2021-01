Huisarts woest over brief Viruswaarheid: 'Na vijf regels in de prullenbak gegooid'

Archieffoto vergroot

Bij veel huisartsen is een brief op de mat gevallen van de actiegroep Viruswaarheid. De groep uit in de brief kritiek op de coronavaccins en schrijft dat de artsen hun patiënten moeten attenderen op mogelijke bijwerkingen van het vaccin. De brief is helemaal verkeerd gevallen bij huisarts Lenneke Fleerakkers uit Rijen. “Ik ben tot een regel of vijf gekomen. Toen is hij meteen de prullenbak ingegaan.”

De huisarts is nog boos op de schrijvers van Viruswaarheid, als Omroep Brabant haar donderdagochtend belt in het radioprogramma WAKKER! “Ja ik ben echt boos. Volgens mij beseffen ze nog steeds niet wat er gaande is en hoeveel mensen kei- en keihard werken om iedereen zo goed mogelijk te helpen. En dan komt er ook nog zo’n dreigbrief binnen.”

"De kans dat je doodgaat aan een vaccin is vele véle malen kleiner dan dat je doodgaat door corona."

Van collega’s had ze al gehoord over de inhoud van de brief. Viruswaarheid schrijft over allerlei bijwerkingen en dreigt dat huisartsen aansprakelijk kunnen worden gehouden voor wat ze noemen ‘vaccinschade’. Onzin, zegt Fleerakkers.

“Voor onbekende bijwerkingen is de farmaceut verantwoordelijk. En daarbij staat alle informatie gewoon op Thuisarts.nl, de website van huisartsen.” Ze benadrukt nog eens het belang van vaccineren. “De kans dat je doodgaat aan een vaccin is vele véle malen kleiner dan dat je doodgaat door corona.”

Ze baalt van de brief die is binnengekomen. “Ik vind het jammer. Iedereen heeft recht een op een mening, maar het gaat te ver om huisartsen die hard aan het werk zijn, te bedreigen. En er staat ook geen beter plan in. Terwijl: als je niet vaccineert, hoe wil je het dan oplossen?”

"Er zijn diverse collega's die op de ic liggen of inmiddels overleden zijn."

De huisarts heeft al veel ernstige gevallen gezien. “Ik denk dat ze niet beseffen hoe ernstig de ziekte is. Voor sommigen is het een griepje, maar ik heb ook mensen gezien van in de veertig, zonder medische voorgeschiedenis die het ziekenhuis in konden. Gelukkig overlijdt niet iedereen, maar mensen houden echt wel schade over en zijn soms maanden uit de roulatie. Ook als ze niet zo ziek zijn geweest.”

En ook van nog dichterbij heeft Fleerakkers de ellende gezien: “Er zijn diverse collega’s die op de ic liggen of inmiddels overleden zijn. Het gaat echt om serieuze dingen.

