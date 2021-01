Horecabazen veroordelen plan van barbecuerestaurant om open te gaan: 'Het is heel onverstandig'

Barbecuerestaurant De Kiet in Eindhoven. vergroot

Barbecuerestaurant De Kiet in Eindhoven heeft aangekondigd zondag 17 januari illegaal de deuren weer te openen. Hierbij verwijzen de eigenaren naar een eerder opgezette actie van een grote groep rebellerende horecaondernemers. Die groep veroordeelt nu de actie van het Eindhovense restaurant, want de actie om 17 januari open te gaan is al een tijdje geleden afgeblazen.

Barbecuerestaurant De Kiet ging afgelopen zondag ook al open en kreeg daarop een officiële waarschuwing van burgemeester Jorrtitsma van Eindhoven aan de broek. Bij een herhaalde overtreding wordt de zaak door de gemeente voor langere tijd gesloten. Die boodschap heeft kennelijk geen indruk gemaakt, want in een video beweren eigenaren Nassim en Quincy komend weekend weer open te gaan.

De restauranthouders refereren hierbij aan een gezamenlijke actie van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland die dreigden op 17 januari illegaal open te gaan. Maar die actie is opgeschort vanwege de nieuwe lockdown. Johan de Vos, woordvoerder van de groep horecabazen, is daarom niet blij met de plannen van de Eindhovense ondernemers.

"Dit moeten ze niet doen, want dit is niet verstandig", zo zegt De Vos. "Ik hoop dan ook dat ze hun actie heroverwegen. Wij hebben onze actie voor 17 januari al een tijdje geleden opgeschort omdat we niet blind zijn voor de realiteit. Dat kun je natuurlijk niet doen met uitpuilende ziekenhuizen. Winkels open is horeca open, dat is de lijn die wij nu volgen. Als ze dat niet mee hebben gekregen, leven ze onder een steen."

Ook Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, is niet blij met de actie van zijn collega's. Maar hij toont wel wat begrip. "Het is een slechte actie", zo zegt Bakker. "Toch snap ik hun hulpkreet wel. Het zijn jonge gasten die al hun spaarcentjes in deze nieuwe zaak hebben zitten. En dan krijgen ze ook nog eens geen steun. Maar opengaan is gezien de huidige situatie heel onverstandig."

En de gevolgen zullen groot zijn, zo weet Bakker. "Ik vind dat de gemeente zich coulant heeft opgesteld door ze alleen een officiële waarschuwing te geven. Het is echt heel netjes dat ze niet meteen gesloten zijn. Maar als ze nu weer open gaan, zal dat anders zijn. Ze kunnen zich beter houden aan de lijn die wij hebben uitgezet. Officieel zijn ze geen lid van Koninklijke Horeca Nederland, want anders was ik allang het gesprek met ze aangegaan. Ik kan ze nu alleen maar adviseren om het niet te doen."

