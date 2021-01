Man (54) bedreigt zijn ex op straat met een bijl

Foto: Pexels. vergroot

Een vrouw is woensdagmiddag op straat in Goirle met een bijl bedreigd door haar ex. De man van 54 uit Goirle werd aangehouden. Zijn ex raakte niet gewond. Een en ander gebeurde rond drie uur op de Wethouder de Brouwerstraat toen de twee elkaar tegenkwamen.

Er ontstond volgens de politie een schermutseling waarbij de verdachte een bijl pakte. Hiermee bedreigde hij zijn ex. Een man die bij de vrouw was, probeerde de verdachte te stoppen.

Aangifte gedaan

De vrouw waarschuwde de politie en deed aangifte. Agenten hebben de man later aangehouden. Hij is verhoord en mocht daarna naar huis.

