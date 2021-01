Vermiste poes Juliette is na drie jaar terug bij haar baasje: 'Zoveel om haar gehuild'

Wachten op privacy instellingen... Veronica is na drie jaar herenigd met haar vermiste Juliette (foto:Ronald Sträter) Volgende Vorige vergroot 1/2 Veronica is dolblij dat Juliette terug is, maar toch is het raar

Poes Juliette verdween bijna drie jaar geleden na een brand. Haar baasje Veronica Groen (70) uit Breda was er helemaal kapot van: "Ik heb maanden naar haar gezocht. Ik heb zoveel om haar gehuild", vertelt ze. Dinsdag werd ze onverwacht herenigd met haar vermiste kat.

"Het is wonderlijk en verbijsterend tegelijk. Ik zit in een emotionele achtbaan", zegt een nog steeds verbouwereerde Veronica.

"Een half jaar geleden vond ik dat ik genoeg gerouwd had en heb ik twee nieuwe katten gekocht."

Bijna drie jaar geleden ontsnapte poes Juliette toen die bij Veronica's zoon logeerde. Na een brand in Veronica's appartement moesten Juliette en Veronica een tijdelijk nieuw onderkomen zoeken en zo kwam de kat bij Veronica's zoon terecht. "Na de verdwijning heb ik posters opgehangen en lopen zoeken. Ik heb veel om haar gehuild, zeker als het vies weer was en ik me voorstelde dat zij daarbuiten liep."

Veronica zocht dagelijks naar haar vermiste kat. (Foto: Birgit Verhoeven)

Veronica heeft lang geloofd dat ze Juliette zou vinden. "Een half jaar geleden vond ik dat ik genoeg gerouwd had en heb ik twee nieuwe katten gekocht. Daarmee probeerde ik het hoofdstuk Juliette af te sluiten."

"Ik ben in complete verwarring. Ik ben blij en bang tegelijk."

Juliette werd gevonden door Ilja Machielsen die vrijwilligster is bij het zwefkattenproject van de dierenbescherming. Ze kwam Juliette op het spoor nadat iemand melding maakte van een zwerfkat bij het revalidatiecentrum in Breda.

"Hij bleek daar al jaren rond te lopen en kreeg er ook eten. Omdat hij er zo goed uitzag, werd aanvankelijk gedacht dat hij in de buurt woonde. Toen ik ging speuren viel de gelijkenis op met de vermiste Juliette en toen is het balletje gaan rollen", vertelt Ilja.

Veronica weet niet goed wat ze nu moet: "Nu ze er weer is ben ik in complete verwarring. Ik ben heel blij, maar het voelt ook onwerkelijk. Ergens voelt het als falen omdat ik haar opgegeven heb. Nu botert het ook nog niet echt tussen Juliette en mijn twee nieuwe katten en dat maakt me bang. Moet ik dadelijk gaan kiezen tussen deze katten?"

Ilja heeft goede hoop dat het goed komt met de katten. "Ze moeten gewoon even wennen aan elkaar en Juliette is een heel lieve kat."

"Juliette zag er te goed uit voor een zwerfkat."

In het revalidatiecentrum is nu een patiënt verdrietig. "Een vrouw zorgde daar voor Juliette en was dol op haar", vertelt Ilja. "Als Juliette om een of andere reden ongelukkig is bij haar oude baasje, wil deze mevrouw graag voor Juliette zorgen. Ik heb haar gegevens voor de zekerheid genoteerd."

