Duizenden steunbetuigingen voor familie van Melissa van Roosmalen: 'Leegte is niet te vullen'

Het regent op internet berichtjes en steunbetuigingen voor de familie van de woensdag omgekomen Melissa van Roosmalen. Zij en haar broer kickbokskampioen Robin van Roosmalen werden 's middags aangereden op de A2. Robin ligt nog met verwondingen in het ziekenhuis.

De 29-jarige Melissa was actief op sociale media en had een eigen YouTube-kanaal waarop ze de afgelopen jaren af en toe vlogde. De sportieve Melissa kickbokste zelf ook en trainde regelmatig samen met haar broer, zoals hieronder te zien is. Broer Robin noemt haar hier liefkozend ‘coach lil sis’.