Tassen met tienduizenden euro's gevonden in auto

De politie heeft woensdagmiddag enkele tassen met daarin tienduizenden euro's gevonden in een auto. De bestuurder van de auto, een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden voor witwassen. Dit gebeurde op de Koperslagerij in Steenbergen.

Agenten gaven de automobilist van de auto met een Frans nummerbord op de A4 bij Dinteloord een stopteken voor een controle. Op de Koperslagerij controleerden ze vervolgens de papieren van de man. Hij liet een Bulgaars rijbewijs zien.

Vervolgens werd de auto van de man doorzocht. Daarbij vonden de agenten de tassen met het geld. De automobilist werd aangehouden en het geld is in beslag genomen.

