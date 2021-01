Zou het nu dan echt? Sneeuw verwacht op zaterdag

Het wordt de komende dagen echt winters. Zaterdag verwacht Weerplaza sneeuw en de verwachting is dat een groot deel van Nederland wit wordt.

Het is, volgens Weerplaza, niet de vraag of er sneeuw gaat vallen, maar wanneer en hoeveel. Het hangt er namelijk vanaf wanneer de zachtere lucht precies de kou verdrijft. De weermodellen zijn hier nog niet over uit, meldt Weerplaza. Wat wel duidelijk naar voren komt is dat het oosten van het land de meeste kans heeft op een sneeuwlaag die een tijdje blijft liggen.